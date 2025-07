Si chiama Aperol Orange, e sarà la nuova ossessione fashion del 2025.

C’è un nuovo colore che si sta impossessando del guardaroba estivo e non ha nulla a che vedere con le solite nuance pastello: è l’arancio brillante ispirato al più celebre aperitivo italiano, l’Aperol Spritz. Una tonalità succosa e vibrante, impossibile da ignorare, che dalle terrazze di Monte-Carlo è arrivata dritta nelle collezioni delle grandi maison e nei look di chi detta tendenza. C’è a chi piace e chi lo detesta, ma l’Aperol Orange sta facendo impazzire tutt*. Aperol Orange: è arrivato il colore che accende l’estate 2025 (e non solo in passerella). Sarà per quella sua energia solare, per il richiamo immediato alla dolce vita o per l’associazione con l’idea stessa di estate, ma l’arancio Aperol è diventato un simbolo estetico che va ben oltre il cocktail. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

