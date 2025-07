I dazi affossano i mercati dollaro forte sull’euro e Bitcoin oltre i record

I dazi di Trump affossano i mercati finanziari europei, che aprono la settimana in netto calo rispetto alla chiusura di venerdì. La lettera con cui il presidente degli Stati Uniti ha annunciato dazi al 30% per l’Unione europea in mancanza di un accordo commerciale era arrivata a Borse già chiuse nel fine settimana. Si rafforza il dollaro, una dinamica tipica della moneta di un Paese che impone dazi, ma che non si era mai vista dall’inizio della presidenza Trump, per via della perdita di fiducia di alcuni investitori verso gli Usa. Anche Bitcoin è in rialzo in attesa delle nuove leggi per le criptovalute promesse dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

