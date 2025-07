Dassilva assente in aula gli avvocati | Udienza importante per Louis sono momenti di tensione

Rimini, 14 luglio 2025 - Gli avvocati Riario Fabbri ed Andrea Guidi  ( video ) hanno il passo grave di chi un piede dopo l'altro pondera l'importanza della giornata che si appresta ad affrontare. Ma ancora di più, a misurare i movimenti sapendo che nelle prossime ore potrebbe vivere una svolta decisiva per il proprio futuro è l'uomo di 35 anni che i legali difendono e che tuttavia anche oggi ha scelto di non assistere di persona all’udienza preliminare. Perché oggi in tribunale Louis Dassilva non sarà presente, come già successo nelle precedenti sedute di udienza preliminare, così come ha reso noto tramite pec dal carcere questa mattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dassilva assente in aula, gli avvocati: “Udienza importante, per Louis sono momenti di tensione”

Nuovo "no" del Riesame alla scarcerazione di Dassilva, i suoi avvocati: "Faremo appello in cassazione" - E' arrivato nel primo pomeriggio di martedì l'ennesimo "no" dei giudici del Tribunale del Riesame alla scarcerazione di Louis Dassilva, il metalmeccanico senegalese 35enne unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, che la scorsa settimana era comparso davanti al collegio bolognese.

