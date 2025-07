Il M5s sulla crisi del mosciolo | Non è colpa dei pescatori ma della febbre globale

ANCONA – Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona prende parola sulla crisi del mosciolo selvatico. Dopo settimane di studio del problema, la loro conclusione è che la colpa per la carenza del prodotto non è colpa dei pescatori in sĂ©, ma del riscaldamento globale che ha portato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: colpa - crisi - mosciolo - pescatori

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei.

The Couple: la crisi di Lucia Testa tra nostalgia familiare, senso di colpa e l’incognita dell’abbandono - Nel tranquillo microcosmo televisivo di The Couple, la permanenza di Lucia Testa appare improvvisamente fragile.

Colpa di Trump, merito di Trump. Ecco perché l’economia Usa non è in crisi - 23.526 miliardi. A tanto ammonta il Prodotto Interno Lordo (PIL) americano nel primo trimestre del 2025.

Il M5s sulla crisi del mosciolo: «Non è colpa dei pescatori, ma della febbre globale»; La guerra dei moscioli: Se non arrivano i ristori dal 15 torneremo in mare.

La crisi del mosciolo. Nuovo stop alla pesca, ma soltanto per i privati per tutta la stagione 2025 - I professionisti muniti di licenza potranno continuare a uscire in mare: la decisione della Consulta dopo le proteste sollevate per la riapertura. Segnala msn.com

Moscioli, la protesta: "Disparità tra pescatori. Fermate i professionali" - La federazione degli sportivi contesta la nuova decisione della Consulta "Non c’è uniformità normativa, serve lo stop per tutti fino a fine stagione". Si legge su msn.com