Derapate su moto d’acqua e motoscafi ma alla guida ci sono bambini | i genitori postano i video su TikTok – Il video

Se per mettersi al volante di un’auto serve aspettare i diciotto anni, per prendere il timone di un motoscafo o il manubrio di una moto d’acqua l’età minima sembra essere drasticamente più bassa. Ragazzine a cavalcioni su mezzi potenti che improvvisano derapate in mezzo ad altre imbarcazioni, bimbi di non più di 10 anni che girano a destra e a sinistra a tutta velocità mentre i genitori li riprendono per postare video su TikTok. È la situazione che, complice uno dei primi weekend di vera fuga al mare, si è palesata di fronte agli occhi di molti turisti e bagnanti che volevano godersi in tutta tranquillità un po’ di sole. 🔗 Leggi su Open.online