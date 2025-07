Europei di pattinaggio 1 Tre ori e un argento show di Scassellati

Cristian Scassellati scrive un’altra pagina di storia nel pattinaggio europeo. Il giovane campione marchigiano ha dominato i Campionati Europei di Gross-Gerau, in Germania, conquistando tre medaglie d’oro e una d’argento nella categoria Junior, confermandosi tra i migliori atleti del panorama internazionale. Una prestazione da incorniciare per l’atleta cresciuto nel vivaio della Fortitudo Fabriano, che ha aperto il suo Europeo con il trionfo nei 200 metri a cronometro, per poi superarsi nella gara regina dei 500 metri sprint. In una finale al cardiopalma, corsa con luciditĂ tattica e una grinta da veterano, Scassellati ha centrato il secondo oro, imponendosi davanti a un parterre di altissimo livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei di pattinaggio/1. Tre ori e un argento, show di Scassellati

In questa notizia si parla di: europei - pattinaggio - argento - scassellati

Pattinaggio artistico a rotelle: l’Italia conquista dieci medaglie agli Europei Gruppi Show e Precision - Una buona Italia saluta con il sorriso i Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, specialità Gruppi Show & Precision, rassegna andata in scena lo scorso weekend, precisamente sulla pista di Saragozza.

Pattinaggio Artistico. Beatrice Azzari agli Europei. In Spagna finisce al quarto posto - La ferrarese Beatrice Azzari protagonista sui pattini in Spagna. Gli European championship Show and Precision si sono svolti a Saragozza al Pabellon Principe Felipe dal 22 al 24 maggio, campionato europeo di pattinaggio artistico.

Pattinaggio Artistico. Beatrice Azzari agli Europei. In Spagna finisce al quarto posto - La ferrarese Beatrice Azzari protagonista sui pattini in Spagna. Gli European championship Show and Precision si sono svolti a Saragozza al Pabellon Principe Felipe dal 22 al 24 maggio, campionato europeo di pattinaggio artistico.

ASD Fortitudo Pattinaggio Fabriano Vai su Facebook

Pattinaggio / Cristian Scassellati argento ai campionati europei; Europei Pattinaggio Corsa. Primi titoli continentali per l’Italia a Gross Gerau; Fabriano – Pattinaggio, Cristian Scassellati convocato per i mondiali.

Europei di pattinaggio/1. Tre ori e un argento, show di Scassellati - Cristian Scassellati scrive un’altra pagina di storia nel pattinaggio europeo. Segnala sport.quotidiano.net

Europei Pattinaggio Corsa, oro Italia con la staffetta azzurra - ROMA (ITALPRESS) – Italia in grande evidenza ai Campionati Europei di Pattinaggio Corsa Pista, Strada e Maratona di Gross Gerau. msn.com scrive