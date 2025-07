Si chiama Nicola Elisabetta Canalis la bomba estiva del gossip dopo l’addio da Georgian

Elisabetta Canalis sembra aver definitivamente archiviato il capitolo legato a Georgian Cimpeanu. Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, padre di sua figlia Skyler, l’ex velina si era legata al kickboxer di origini rumene – nonché suo personal trainer – con cui la relazione era rapidamente decollata. Tanto che, sul finire del 2023, Cimpeanu si era trasferito a Los Angeles per convivere con lei e la bambina. All’inizio del 2025, però, sono cominciate a circolare voci di crisi. A spegnere le indiscrezioni era stata la stessa Canalis, che in primavera aveva pubblicato un video in cui appariva proprio Georgian, lasciando intendere che tra loro tutto fosse ancora saldo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it