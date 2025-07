L' umanità è cercare il bimbo perduto

Si ammazza per rubare le cuffiette di un telefonino; una citt√† soffre e si mobilita alla ricerca di un bambino sparito. Sono i volti dell'umano. L'uno non esclude l'altro: ma la differenza la decidiamo noi. Il male invoglia a impegnarsi in analisi complesse, talvolta cos√¨ eleganti e raffinate dal compiacersi che, fortunatamente, esiste il male del mondo cos√¨ da poterne parlare. Allora sembra che la generosit√†, la solidariet√†, l'amore stesso finiscano per dare sfogo a un linguaggio retorico che fa una figura modesta e patetica se si ascoltano le parole degli apologeti del nichilismo, le loro invettive sull'incombente catastrofismo dell'umano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

