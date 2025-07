Roma, 14 luglio 2025 - Jannik Sinner, anche se non lo mostra, è travolto dalle emozioni dopo il successo a Wimbledon: "E' il torneo che ho sempre sognato e ora, essere qui con il trofeo. anche se il trofeo non c'è. è semplicemente fantastico". Il tennista altoatesino ha aperto così la conferenza stampa dopo essere antrato nella storia del tennis italiano e mondiale. A Supertennis il campione ha raccontato il suo sogno da bambino diventato realtĂ : "Questo torneo lo vedevo alla tv; cosa ho provato quando mi sono inchinato? Ero molto emozionato, non ho pianto ma ero davvero molto emozionato. Solo io e chi mi è vicino sa quello che ho passato e aver trionfato nel torneo che rappresentava il sogno dei sogni fin da quando sono piccolo, e farlo davanti alla mia famiglia, è una cosa bellissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sinner emozionato: "Vincere Wimbledon è il sogno dei sogni. Carlos mi dà motivazioni". Ma sul ballo con la Swiatek ammette: "Non sono il massimo, ma me la cavo"