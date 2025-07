la giustizia morta sotto la sabbia di una spiaggia

L'indagine per omicidio colposo a carico del padre del 17enne morto in spiaggia - atto dovuto per poter effettuare l'autopsia - è la perfetta dimostrazione che l'avviso di garanzia non è una garanzia per l'indagato ma una condanna. Il commento. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

