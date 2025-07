Milan da non credere | Pronto a disertare l’allenamento Il retroscena sullo scontro col club

Spunta un retroscena incredibile sul calciatore, che sarebbe pronto ad arrivare al punto di disertare l’allenamento dopo lo scontro con la squadra (SerieANews.com) Il Milan non sta attraversando mesi particolarmente semplici. La scorsa stagione si è rivelata un flop totale, con un posizionamento finale in classifica ben al di sotto delle aspettative, la mancata qualificazione europea, un cambio allenatore a metà annata e una magrissima consolazione con la vittoria della Supercoppa Italiana in finale contro i cugini rivali dell’Inter. 🔗 Leggi su Serieanews.com

