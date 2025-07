Lettera-appello ai parlamentari italiani | Istituire una commissione di inchiesta sull’omicidio di Luca Attanasio

Una lettera-appello sta raggiungendo in queste ore tutti i gruppi parlamentari della Camera e del Senato con una richiesta ufficiale: istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’ omicidio di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo, avvenuto il 22 febbraio 2021 a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. L’appello è promosso da quattro associazioni, fra cui l’“ Associazione Amici di Luca Attanasio ” e l’“ Associazione Vittorio Iacovacci ”. “Ad oltre quattro anni dall’omicidio dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del PAM (Programma Alimentare Mondiale) Mustapha Milambo – si legge nel testo – nessuna verità è stata ancora accertata sui mandanti e sul movente della carneficina ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lettera-appello ai parlamentari italiani: “Istituire una commissione di inchiesta sull’omicidio di Luca Attanasio”

In questa notizia si parla di: luca - appello - attanasio - lettera

“Finché accetteremo che i nostri figli abitino su Internet e che i loro insegnanti siano a mala pena tollerati, la battaglia è persa”. L’appello di Luca Ricolfi - Recenti fatti di cronaca e serie tv come Adolescence hanno riacceso i riflettori sul disagio giovanile, portando psicologi ed educatori a interrogarsi sulle cause.

"Netanyahu è un criminale di guerra": parla De Luca, appello all'Occidente di "svegliarsi" - Non ha usato mezze parole, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in merito al genocidio in corso.

Bologna si stringe attorno alla Madonna di San Luca: l’appello di Zuppi per la pace - Un momento di preghiera per i bambini che vivono nella violenza e nella guerra e un forte appello alla pace, in particolare per Gaza.

Lettera-appello ai parlamentari italiani: “Istituire una commissione di inchiesta sull’omicidio di…; Diritti delle persone con disabilità , la lettera-appello a favore dell'iniziativa nonviolenta di Maurizio Bolognetti; “Raddoppiate la mia scorta”: l’appello di Luca Attanasio, inascoltato dalla Farnesina.

La lettera di Bergoglio ai genitori di Attanasio: “Luca un esempio ... - La tragica morte di Luca, ucciso insieme con Vittorio e Mustapha, ha provocato sgomento e dolore. Scrive ilfattoquotidiano.it

La verità sulla morte di Luca Attanasio è ancora lontana - Sull’omicidio di Luca Attanasio “è necessaria un’inchiesta internazionale”, titolava in quei giorni Nigrizia, mensile dei missionari comboniani specializzato sull’Africa: perché, argomentava, quelle ... Come scrive internazionale.it