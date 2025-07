Climatizzate le stanze dell’ospedale di comunità di Sansepolcro

Arezzo, 13 luglio 2025 – Per proteggere le persone piĂą fragili ospitate all’Ospedale di ComunitĂ di Sansepolcro d alle temperature record di quest’estate l’ASL Toscana sud est ha climatizzato le stanze della struttura. Altrettanto è stato fatto per gli ambienti utilizzati dal personale, così da rendere il loro lavoro piĂą confortevole. “Alleviare la sofferenza”, spiega il Direttore Zona-Distretto Valtiberina Dottor Giampiero Luatti, “è una nostra prioritĂ , gli utenti dell’ospedale di ComunitĂ sono prevalentemente persone anziane con malattie croniche in fase di riacutizzazione che hanno bisogno di essere assistiti in un ambiente protetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Climatizzate le stanze dell’ospedale di comunitĂ di Sansepolcro

In questa notizia si parla di: ospedale - comunitĂ - stanze - sansepolcro

Mondragone, partiti i lavori per il nuovo ospedale di comunità - Tempo di lettura: 2 minuti Partiti ufficialmente stamane i lavori per la realizzazione dell’ospedale di comunità e primo soccorso a Mondragone.

Elezioni. Barattoni (Pd) in Darsena: "Qui sorgerà il primo ospedale di comunità aperto 24 ore" - Si è svolto in Darsena il quarto appuntamento di Muovi Ravenna in tour, la serie di incontri della campagna elettorale di Alessandro Barattoni, candidato sindaco Pd del centrosinistra.

Cassino, al via i lavori al vecchio ospedale 'Gemma De Posis' che diventerĂ una casa di comunitĂ - Con rapiditĂ , efficienza, lavoro di sinergia tra Regione Lazio, Asl di Frosinone e tutte le istituzioni coinvolte, oggi abbiamo dato il via, insieme, ai lavori che trasformeranno il vecchio ospedale 'Gemma De Posis' in un nuovo e accogliente ospedale di comunitĂ e in una casa di comunitĂ , che.

Climatizzate le stanze dell'Ospedale di Comunità di Sansepolcro; Climatizzati altri ambienti all’ospedale; Autostrada A1: chiusure notturne all’entrata della stazione di Valdichiana.