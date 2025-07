Trump | invieremo Patriots all' Ucraina su Gaza speriamo di risolvere

Roma, 14 lug. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che gli Stati uniti invieranno sistemi di difesa antiaerea Patriot all'Ucraina per fronteggiare i raid russi, ma il costo di queste armi "li pagherĂ l'Unione Europea". "Glieli manderemo, i Patriot di cui hanno disperatamente bisogno", ha affermato Donald Trump, a due settimane dall'annuncio di Washington della sospensione di alcune forniture di armi a Kiev, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa France Presse. "Non ho ancora deciso il numero - ha aggiunto -, ma li avranno perchĂ© hanno bisogno di protezione". La consegna delle armi farĂ parte di un accordo che coinvolge la Nato, la quale pagherĂ gli Stati Uniti per le armi che invierĂ all'Ucraina, secondo Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: invieremo Patriots all'Ucraina, su Gaza speriamo di risolvere

In questa notizia si parla di: trump - ucraina - invieremo - patriots

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Donald #Trump, parlando con i reporter, ha annunciato che manderĂ i missili #Patriot all'#Ucraina. "Invieremo loro i Patriots, di cui hanno disperatamente bisogno" e ha poi confermato un incontro con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Vai su X

Guerra Ucraina Russia, Trump: “Noi manderemo i Patriot a Kiev ma pagherà l'Ue”. LIVE; Trump: noi manderemo i missili Patriot a Kiev ma pagherà l'Unione Europea; Trump oggi annuncia nuovo piano per Kiev, anche armi offensive.

Trump: invieremo Patriots all’Ucraina, su Gaza speriamo di risolvere - (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che gli Stati uniti invieranno sistemi di difesa antiaerea Patriot all’Ucraina per fronteggiare i raid russi, ma il costo di que ... Lo riporta askanews.it

I Patriot verso Kiev. Attesa la dichiarazione di Trump, con un piano aggressivo per armare l'Ucraina - Il pacchetto rientrerebbe in un accordo più ampio che coinvolge nel pagamento la Nato: il segretario generale Mark Rutte vola a Washington. Da huffingtonpost.it