Il videogame che ti fa amare un tostapane

Uno vede Temptation Island, programma da poco tornato in onda, e pensa che quella sia una deriva sentimentale applicata alla tv. Uno ne segue anche mezzo minuto e conclude che quell'apice rocambolesco non potrà essere replicato, che è un traguardo di trash inarrivabile. Sbagliando. Dato che è stato appena lanciato sul mercato il videogioco Date Everything!, sviluppato dalla Sassy Chap Games e basato su un'idea semplice e tremenda: darsi appuntamento, nella finzione, con tutto, o meglio con tutto quello che si ha in casa, con tutto tranne che con gli esseri umani e più in generale viventi. Basta indossare gli appositi occhiali "Detaviator", che ci aiuteranno a individuare i partner scelti tra cento oggetti disponibili negli ambienti interni: dai mobili agli elettrodomestici, dai telefoni agli elementi architettonici e decorativi, dalle scale all'acqua dei rubinetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il videogame che ti fa amare un tostapane

Il videogame che ti fa amare un tostapane.

