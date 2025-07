Donkey Kong Universal sta finalmente sviluppando lo spin-off di Super Mario con Nintendo?

A due anni di distanza dall'incredibile successo di Super Mario Bros. - Il film, Universal e Nintendo stanno procedendo con lo spin-off Già all'indomani del successo mondiale di Super Mario Bros. - Il film, Universal e Nintendo avevano espresso l'intenzione di espandere il franchise, magari con uno spin-off dedicato a Donkey Kong. Adesso, sembra che i due studios stiano procedendo proprio in quella direzione. Un nuovo deposito di copyright presentato congiuntamente da Nintendo e Universal Pictures suggerisce che un lungometraggio su Donkey Kong è in procinto di essere realizzato. Il deposito, registrato il 5 giugno 2026 ed eseguito a fine maggio, è ufficialmente classificato come film.

Un film di Donkey Kong è in produzione presso Nintendo ed Universal Pictures? - Il leggendario Donkey Kong potrebbe tornare al cinema con un film tutto suo, secondo quanto emerso da un documento ufficiale registrato congiuntamente da Nintendo Studios LLC ed Universal Pictures.

