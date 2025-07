tre carte fanno ridere donald il matto

L'unica carta dei tarocchi a non avere un numero è il matto. È lo zero, che cambia il destino se lo metti prima o dopo. È niente o è troppo, in ogni caso rappresenta un punto di svolta. Si ricomincia. Le carte marsigliesi lo mostrano come un uomo in cammino, che indossa un costume da pagliaccio con campanellini in testa. Si muove verso destra con uno sguardo deciso che evoca qualcosa di incognito e gli occhi levati al cielo come una preghiera o una speranza. La mano sinistra sorregge un fagotto che contiene ciò che resta della sua grandezza. Il personaggio avanza grazie a un bastone simbolo di potere e lo segue un animale chiaro che sembra un gatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

