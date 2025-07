Calma e gesso ma nessuna sudditanza. “Se si arrivasse davvero ai dazi al 30% ovviamente il tavolo salta, ma ora non è il momento dei toni muscolari”. Così Tommaso Foti, intervistato da Repubblica. Il ministro per gli Affari europe i non minimizza il quadro “estremamente complesso” e le conseguenze a catena, la svalutazione del dollaro, i costi dell’energia e la reazione delle Borse al primo posto. «Bisogna evitare che si scateni un effetto panico, che rischia di produrre contraccolpi pesanti. Ci vuole calma, nervi saldi. Va trovato un punto di equilibrio”. Dazi, Foti: evitiamo reazioni sguaiate, servono nervi saldi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Foti: “Ci vogliono nervi saldi e non scoprire le carte. Spero che l’opposizione tifi per l’Italia”