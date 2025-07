Tradimento quando tornerà in TV la soap turca di Canale 5?

Tra le serie tv turche più amate dal pubblico italiano c’è sicuramente Tradimento ( Aldatmak ). La soap con Vahide Perçin nei panni della giudice Güzide Özgüder ha dimostrato, in questi mesi di programmazione, di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano. Dopo un meritato periodo di vacanza, le vicende degli Yenersoy si preparano a tornare sui nostri teleschermi. Quando tornerà su Canale 5 Tradimento e quali novità ci attendono? Tradimento tornerà a settembre su Canale 5. L’annuncio che informava i fans che Tradimento sarebbe andato in ferie, ha suscitato molto malumore tra gli appassionati della dizi turca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, quando tornerà in TV la soap turca di Canale 5?

In questa notizia si parla di: tradimento - soap - tornerà - turca

Tradimento, Anticipazioni Puntata Serale: ecco cosa succederà nella Soap il 2 maggio 2025 - Tradimento continua a farci compagnia nella prima serata del venerdì su Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda questa sera, 2 maggio 2025.

Tradimento, oggi 25 aprile la soap turca di Canale 5 in onda solo di sera - Cambio palinsesto Mediaset per la giornata di oggi, 25 aprile: la soap turca Tradimento ( Aldatmak ) non andrà in onda nel consueto slot pomeridiano, mentre sarà trasmessa in prime time.

Intrighi, crisi e gravidanza in soap turca Tradimento - Nel panorama della soap turca Tradimento, rimane intatto lo scenario di passioni contrastanti e complotti intricati, con un nuovo appuntamento previsto per domani alle 14:10 su Canale 5.

Quando torna Tradimento: la data delle nuove puntate • Tradimento, sospesa la soap turca: ecco quando torna in onda. La data delle nuove puntate: tutte le informazioni condivise da Mediaset. Vai su X

Al posto di Tradimento su #canale5 arriva una nuova serie turca, si chiama Forbidden Fruit https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/forbidden-fruit-e-la-soap-dellestate-scelta-da-canale-5-di-cosa-parla Vai su Facebook

Tradimento va in vacanza, perché da oggi (lunedì 30 giugno) la soap turca non va in onda: la decisione di Medi; Tradimento, la serie torna a settembre: ecco quando va in onda; Tradimento torna a fine estate con i nuovi episodi.