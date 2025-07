La forza di una donna anticipazioni 14 luglio | il sacrificio di Nisan per aiutare la madre Bahar

Dopo lo stop del weekend, La forza di una donna torna da oggi su Canale 5 alle 15:45. Nella nuova puntata assisteremo al sacrificio di Nisan in nome dell'amore per sua madre. La forza di una donna, una delle nuove soap turche di Canale 5, torna in TV alle 15:45 in questo luned√¨ 14 luglio con una nuova puntata. Quando torner√† dopo lo stop del weekend, la dizi mostrer√† la vittoria di Nisan nel concorso scolastico, ma anche la sua decisione spiazzante. La forza di una donna: cosa √® successo la scorsa settimana I sintomi dell'anemia di Bahar non fanno che peggiorare e diventano evidenti anche agli occhi dei suoi figli, che cominciano a preoccuparsi per lei. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

