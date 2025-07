Caduto nel baratro, nessuno se lo aspettava Dramma improvviso per l’ex Nazionale: non ha più una lira"> La gestione economicofinanziaria del patrimonio di un calciatore non è affatto semplice come si può pensare. Nel mondo del calcio, i grandi guadagni possono far pensare a una vita sempre agiata, ma la gestione economico-finanziaria per calciatori ed ex calciatori è tutt’altro che semplice. Durante la carriera, molti atleti guadagnano cifre enormi in poco tempo, spesso senza avere le competenze o i consigli giusti per amministrarle con lungimiranza. A questo si aggiunge uno stile di vita dispendioso, fatto di case, auto, viaggi e frequentazioni costose, che può rapidamente assorbire anche patrimoni milionari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

