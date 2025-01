Il socialismo di Hitler e la storia secondo Vannacci

Leggi su Lanotiziagiornale.it

A pochi giorni dal Giorno della Memoria il generalerilancia un vecchio mito: l’idea che Adolfe il nazionalabbiano radici nel. Una tesi infondata e pericolosa, che distorce lae rischia di banalizzarne le lezioni più dure.In un’intervista e in televisione,ha sostenuto che il termine “nazional” dimostrerebbe affinità con il. La ricostruzione è stata demolita dagli storici, che spiegano come il pensiero nazista non avesse nulla a che fare con il. Andrea Di Michele, docente dicontemporanea, sottolinea che il nazionalsi fondava su comunità nazionale, etnia e razza, non sulla lotta di classe, pilastro delstesso perseguitò socialisti, comunisti e sindacalisti, vedendoli come nemici.