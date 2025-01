Lopinionista.it - ‘Il Fattore Umano’, parla per la prima volta Alla F. Hamad Abdelkarim

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – In esclusiva per ‘Il, in onda stasera alle 23.05 su Rai3,per laF., ex calciatore libico che sconta in Italia una pena di 30 anni per omicidio colposo e traffico di esseri umani. Arrivato in Italia il 17 agosto 2015 su un’imbarcazione carica di migranti con 49 persone morte per asfissia nella stiva,è stato ritenuto responsabile di aver fatto parte dell’equipaggio e quindi considerato sodale della rete criminale che aveva organizzato quel viaggio. Per la legge italiana è uno scafista.L’Equipaggio racconta la sua storia e quella di chi era partito con lui, di come si è arrivati a questa sentenza e della battaglia per la revisione del processo. Solo in Italia, negli ultimi dieci anni sono oltre 2500 le persone accusate di essere scafisti e in questo momento più di 1000 si trovano in carcere con l’accusa di traffico di essere umani.