Costruire una piattaforma capace di affrontare le questioni più urgenti riguardanti i diritti dei più piccoli

È stato presentato questa mattina nella Sala Stampa della Santa Sede il Summit Internazionale suidei Bambini intitolato “Amiamoli e proteggiamoli”, che si terrà il prossimo 3 febbraio presso il Palazzo Apostolico Vaticano. L'evento, promosso dal Santo Padre e coordinato dal Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, verrà aperto da dieci bambini, provenienti da diverse parti del mondo, che consegneranno un messaggio a Papa Francesco. Il summit, come aveva annunciato il Santo Padre lo scorso 20 novembre, «sarà l'occasione per individuare nuove vie volte a soccorrere e proteggere milioni di bambini ancora senza, che vivono in condizioni precarie, vengono sfruttati e abusati, subiscono le conseguenze drammatiche delle guerre». Alla conferenza stampa, moderata dal Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, hanno partecipato tra gli altri: Padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, Marco Impagliazzo, presidente Comunità di Sant'Egidio, Aldo Cagnoli, vicepresidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, e Angelo Chiorazzo, fondatore cooperativa sociale Auxilium.