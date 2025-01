Quotidiano.net - Congo, Goma nel caos: “A rischio il laboratorio di Ebola”. La città in mano ai ribelli di M23

Roma, 28 gennaio 2025 - Idi M23, appoggiati dal Ruanda, hanno conquistato quasi tutta, ma gli scontri con l'esercitolese continuano e la Croce Rossa ha lanciato un allarme inquietante: ilsull'dellaè aper la violenza dei combattimenti che infuriano da giorni. Ilregna a, per le strade decine di morti, e ial potere. "Centinaia di migliaia di persone in fuga” ''Ci sono centinaia di migliaia di persone in fuga, con ildi una nuova guerra su ampia scala. La popolazione civile, già vessata da decenni di violenze e sfollamenti, è la prima a farne le spese. Caritas italiana è in contatto con la Caritas locale con la quale collabora da anni per il sostegno alla martoriata popolazione nella regione orientale'', ha spiegato la Caritas, molto presente nella regione del Kivu con programmi di aiuto alla popolazione.