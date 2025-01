Game-experience.it - Call of Duty: Modern Warfare 3, Sledgehammer voleva inserire nel gioco le mappe di Halo, per un report

Leggi su Game-experience.it

Games, lo studio diof3, aveva in programma una collaborazione epica con, stando a quanto riportato da diversi leaker, tra cui TheGhostOfHope e Alaix. L’obiettivo del progetto era includereiconiche dinel celebre FPS, segnando un crossover senza precedenti tra i due franchise.Sebbene i dettagli specifici delleo di eventuali armi e skin non siano stati divulgati, i leaker suggeriscono che alcuni asset per questa collaborazione fossero già in fase di sviluppo. La notizia arriva in un momento interessante perof, dato che Microsoft, ora proprietaria di Activision Blizzard, ha dimostrato interesse per simili crossover con le sue proprietà intellettuali. Nel 2024, infatti, si è parlato di possibili collaborazioni future traofe franchise come DOOM, Gears of War e, appunto,