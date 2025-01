Agi.it - Auto fuori strada, muore una bambina di 9 anni. Gravissima la madre

AGI - Aurora, unadi 9di Niscemi, ha perso la vita in un incidentele lungo laGela-Niscemi in contrada Priolo. La, che era alla guida dell', è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Gela. Nell'incidente, alle porte di Niscemi sulla provinciale 11, sono rimasti feriti anche i tre fratellini della vittima. La famiglia stava raggiungendo il centro abitato per andare a scuola. Lungo il percorso, con asfalto reso viscido dall'umidità, la donna ha perduto il controllo della macchina che è finita. Sia ladella piccola sia i fratellini sono ricoverati all'ospedale di Gela.