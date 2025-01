Pronosticipremium.com - Aston Villa-Celtic, il pronostico di Champions League: combo e Multigol ambizioso

Leggi su Pronosticipremium.com

Vigilia di una giornata diche più ricca non si può, un mercoledì 29 gennaio che vedrà tutte le squadre in campo alle 21:00 per l’ultima giornata del maxi girone, che ci consegnerà il quadro finale di qualificate ed eliminate. Oltre alle italiane, con l’Atalanta a Barcellona, il Milan a Zagabria, il Bologna con lo Sporting, l’Inter col Monaco e La Juventus col Benfica, di scena anche un Antonche mette in palio tre punti fondamentali per il futuro delle due squadre nella competizione.Percorso altalenante per ins nella massima competizione europea, ma con ancora un enorme chance addirittura per buttarsi dentro le prime 8 e proiettarsi direttamente agli ottavi di finale. La squadra di Unai Emery ha 13 punti e, per differenza reti, è la prima delle escluse (9°), ma la vittoria sulgarantirebbe un risultato davvero sorprendente alla vigilia.