Dilei.it - Ascolti tv del 27 gennaio, Il Conte di Montecristo sfida il Grande Fratello

Ancora una volta, la serata televisiva del lunedì ha vistorsi a colpi di share la serie su Rai 1, Ildi, e ilsu Canale 5, che non è riuscito a schiodarsi dal secondo posto nella classifica deglitv.Ildi, tratto dall’omonimo romanzo di Dumas, è giunto alla penultima puntata. La serie su Rai 1 con Gabriella Pession (leggi la nostra intervista) e Sam Claflin si è rivelata un enorme successo. Nell’episodio andato in onda il 27, Edmond porta a Parigi Haydée, una schiava algerina liberata. Intanto, Mercedes sospetta che lui sia il suo antico amore, e il tempo stringe. Edmond invia Jacopo in Italia per recuperare Luigi Vampa, destinato a unirsi a lui a Parigi.Ildi Alfonso Signorini, su Canale 5, cerca di arginare il trionfo della Rai, con nuovi ingressi nella Casa, compresa Maria Teresa Ruta che è tornata dopo l’esperienza del 2020.