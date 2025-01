Dailymilan.it - Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme: “Una seconda chance”. La rivelazione

E’ diamore tra: i due hanno deciso di concedersi “una”. Ecco la rivelazione a sorpresaAlla fine ha trionfato l’amore.sono tornatie questa volta c’è la conferma ufficiale dello stesso attaccante del Milan. L’ex centravanti dell’Atletico Madrid ha, infatti, rivelato in esclusiva al giornalista televisivo spagnolo Javier de Hoyos di essersi dato unacon la modella e influencer italiana.Questo un estratto della conversazione con lo stesso numero 7 del Milan: “Javi devo dirvi che sì, ci stiamo dando unapossibilità“. Ricordiamo che i due si erano allontanati proprio nel momento in cui lo spagnolo aveva firmato per i rossoneri. Il primo riavvicinamento a Natale, quando i due avevano trascorso le feste, per il bene dei propri figli.