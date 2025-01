Iltempo.it - Alemanno resta in carcere, mano pesante dei giudici: quanto dovrà scontare

Leggi su Iltempo.it

Gianniin. L'ex sindaco di Roma sconterà in detenzione i 22 mesi di pena residua a cui era stato condannato per traffico d'influenze nell'ambito di uno dei processi scaturiti dall'inchiesta 'Mondo di Mezzo'. La decisione del tribunale di Sorveglianza di Roma è arrivata dopo l'arresto avvenuto lo scorso 31 dicembre dopo che all'ex sindaco era stata aggravata con illa misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Secondo i, che ne chiesero l'arresto,aveva violato le prescrizioni che gli erano state imposte dal tribunale, come quella di non frequentare pregiudicati.«ha tenuto comportamenti del tutto incompatibili a determinare una concreta, genuina ed effettiva adesione alle regole ordinamentali; l'attività prospettata quale risocializzante si è rivelato falsa e strumentale e sono stati strumentalizzati da parte dell'affidato gli spazi di apertura concessi; dunque, non si è affatto realizzata la finalità rieducativa cui la misura era preordinata», scrive il tribunale di Sorveglianza di Roma nel motivare la revoca della pena alternativa al leader del movimento Indipendenza chedunque22 mesi diper traffico di influenze illecite.