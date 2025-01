Ilfattoquotidiano.it - Veterinario aggredito durante un’ispezione in un macello nel Lecchese, inseguito con un coltello e quasi strangolato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’osservazione sulle frattaglie. Sarebbe stato questo l’innesco di un’aggressione subita da un giovanedi Ats Brianzaun controllo di routine in un impianto di macellazione di bovini in provincia di Lecco. Martedì 21 gennaio erano tre i medici veterinari impegnati nell’ispezione nella struttura. Ad assistere i camici bianchi un dipendente che, dopo gli insulti, impugnando unhailche ha trovato riparo, secondo la ricostruzione fornita da Ats Brianza, in uno sgabuzzino. Quando la situazione sembra essere rientrata il dipendente, come se fosse in preda a un “raptus”, ha iniziato a strangolare la vittima mentre gli altri cercavano di intervenire. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e ilè stato accompagnato in ospedale a Lecco dove è stato sottoposto alle prime cure e poi dimesso.