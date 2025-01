Thesocialpost.it - Val di Vara, frana a Pignone taglia in due la provincia spezzina

La Val divive ore difficili a causa dell’allerta meteo. Lache ha colpito la stradale 38 aha messo in crisi i collegamenti nella zona. La chiusura della statale Aurelia al chilometro 435, nella zona di Bocca, per l’innalzamento del fiume, ha reso la situazione ancora più complessa.Leggi anche: Pistoia, incidente tra due auto e una moto: morto il vigile del fuoco Federico FiccoliL’alternativa viaria tra il capoluogo e la valle, rappresentata proprio dalla SP38, è stata colpita da uno smottamento lungo alcune centinaia di metri. In località Madonna del Ponte, è stato necessario istituire un senso unico alternato per garantire almeno un minimo di circolazione.Lavoro intenso dei tecniciliI tecnici delladella Spezia sono intervenuti immediatamente per rimuovere i detriti.