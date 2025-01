Iodonna.it - Una modella diventata simbolo di resilenza

Coraggio e resilienza: Bianca Balti non si ferma. Dopo aver condiviso con fan e follower la sua lotta contro un tumore ovarico al terzo stadio, la top model ha raccontato sui social il «bisogno di sentirmi di nuovo “normale” attraverso il lavoro». La top model rivela su Instagram un nuovo progetto nato immortalando un’immagine diversa di se stessa: senza capelli e con una cicatrice che le segna lo stomaco ma con un mix di forza ed eleganza che ne fanno un’icona. Bianca Balti in ospedale: «Mi hanno operata per un cancro ovarico, ora la chemio.