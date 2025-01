Lanazione.it - Un dormitorio per i bisognosi. L’inaugurazione in parrocchia. Era il desiderio di don Giorgio

Poggibonsi ha la sua "stazione di posta" per le persone senza fissa dimora. Ieri mattinadelnei locali messi a disposizione dalladel Spirito Santo con ingresso da via Antonio Meucci, nelle vicinanze della rotatoria all’ intersezione con via Luigi Galvani: un accesso distaccato, rispetto all’entrata della chiesa. Una superficie con tre posti letto per l’accoglienza momentanea - massimo 72 ore, da regolamento - riservata a quanti vivono in situazioni di emergenza dal profilo abitativo. Per la prima volta a Poggibonsi un’esperienza di housing temporaneo, in virtù di un progetto a cura della Caritas diocesana - cui è affidata la gestione degli spazi - con la partecipazione di Caritas San Giuseppe che ha al proprio interno il Centro di ascolto in cui sono attivi anche i volontari della locale Misericordia e della società San Vincenzo de’ Paoli.