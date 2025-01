Sport.quotidiano.net - Tra salvezza e mercato. Monza non può sbagliare

Da oggi a sabato si gioca tanto il. Intanto perché sono gli ultimi giorni di, che chiude tra una settimana a mezzanotte, dando tempo al Condor di aprire le ali anche quando è calata la notte. Poi perché Genoa e Verona sono opportunità di punti che per la lottapossono pesare un macigno, con benefici attesi anche nello spirito della squadra e più in generale in tutto l’ambiente. Stasera si gioca, ma partiamo dal. Il tecnico commenta così: "Il club sta lavorando alla grande, c’è coesione, sintonia, sono tranquillo e contento. Poi, per uno che parte, c’è sempre uno che arriva: la società si sta muovendo alla grande". Domani potrebbe arrivare Palacios dall’Inter, con i primi segnali di chiusura già sabato, vista l’assenza tra i convocati nerazzurri per Lecce che sapeva di partenza in prestito.