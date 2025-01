Pronosticipremium.com - Pari e patta a Venezia, Tchatchoua risponde a Zerbin: il Verona resta a galla

Si sta per completare la 22ª giornata di campionato, particolarmente positiva per la Roma sia per la vittoria di Udine che per la conferma del ricco rinnovo automatico di Dybala finalmente concretizzatosi. Il primo dei due anticipi del monday night è andato in archivio, untra, che escono dal Penzo con un 1-1 che tiene in vita entrambe ma non accontenta fino in fondo nessuna delle due, in quello che era un delicatissimo scontro diretto per la salvezza.Inizio di gara attendista, con le due squadre intente a studiarsi e a non scoprirsi a rischi inutili in difesa, anche se sono gli scaligeri ad essere un po’ più in palla. Il tutto si traduce in una buona occasione per Serdar, che si incunea in area e tira all’angolino basso, trovando un attendo Stankovic in opposizione.