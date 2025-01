Maxi-ritiro di lattine e bottigliette in vetro Coca-Cola in Europa | Troppo clorato

Leggi su Open.online

Migliaia die bottiglie ina marchiosono state richiamate dall’imbottigliatore europeo in Belgio per la presenzaalta di. Il, sottoprodotto del cloro, è una sostanza disinfettante che viene utilizzata per trattare l’acqua potabile. Le bevande analcoliche che verranno ritirate dagli scaffali sono quelle, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico in Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Francia e Lussemburgo, in cirzione da novembre. Il lotto oggetto delè quello dei prodotti con un codice di produzione che va da 328GE a 338GE. Il codice di produzione si trova sul fondo della lattina o sul collo o l’etichetta delle bottiglie di. I consumatori sono poi invitati a non bere le bevande che rientrano in questo range, e restituirli al punto vendita, dove verranno interamente rimborsati.