Lettera43.it - Il calciatore Radja Nainggolan arrestato per traffico di droga internazionale

, exdi Cagliari, Inter e Roma, è statolunedì in Belgio nell’ambito di un’inchiesta perdi cocaina. Il 36enne, recentemente tornato a giocare nel Lokeren-Temse, squadra di Serie B belga, è stato coinvolto in una maxi-indagine condotta dalla polizia federale di Bruxelles. Secondo i media locali, l’operazione riguarda la presunta importazione di cocaina dal Sud America verso l’Europa, passando attraverso il porto di Anversa, e la sua successiva distribuzione in Belgio.Il club: «Rispettiamo il principio della presunzione d’innocenza»Questa mattina sono state effettuate 30 perquisizioni tra Anversa e Bruxelles, con il coinvolgimento di diverse persone. La notizia ha sorpreso anche i membri del Lokeren-Temse, che attendevano l’arrivo delper l’allenamento, senza sapere dell’arresto, appreso successivamente tramite la stampa: «Visto che l’indagine è ancora in corso, i servizi di polizia non possono e non voglioare ulteriormente.