Gamberorosso.it - I vini emiliani vogliono maggiore tracciabilità: richieste 100 milioni fascette di Stato per l’Igt

Non solo Benevento Igt. Ad un anno dall’entrata in vigore del regolamento che estende anche alle Indicazioni geografiche la possibilità di munirsi delledi, c’è anche un nuovo Consorzio che – dopo quello del Sannio - ha deciso di aderire. Si tratta dell’ente di tutela delEmilia, sotto cui ricade anche il Lambrusco Igt, e che, grazie ai suoi numeri (una produzione annua di 950mila ettolitri per circa 120di bottiglie), farà lievitare l’utilizzo dei contrassegni. Dall’Istituto poligrafico e Zecca dello, nelle prossime settimane, partiranno 25di contrassegni alla volta delle aziende emiliane, ma entro l’anno si arriverà a quota 100.Ogni anno rilasciati 2 miliardi didiSe il contrassegno è necessario per le Docg, possono aderirvi volontariamente le Doc, e dal 2024, anche le Igt.