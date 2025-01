Dilei.it - Heather Parisi e Ultimo, compleanno in comune ma sempre distanti

Leggi su Dilei.it

hanno qualcosa ine no, non si tratta soltanto di Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della celeberrima ballerina e compagna del cantante. I due compiono gli anni nello stesso giorno, il 27 gennaio, ma com’è noto al mondo del gossip sembra non abbiano alcun rapporto. La distanza si fa sentire in un giorno così speciale per entrambi.Il messaggio dinon ha bisogno di presentazioni. Indimenticabili i suoi tormentoni come Cicale, ma non solo: laè un’icona della televisione italiana, le sue meravigliose coreografie sono considerate un pezzo di storia e non smettono di essere citati i programmi a cui ha preso parte negli anni Ottanta, al fianco di giganti come Pippo Baudo e Raimondo Vianello. Visualizza questo post su Instagram Sono in tanti a celebrarla questo 27 gennaio, giorno in cui compie 65 anni e nel quale ha deciso di condividere un messaggio con i suoi follower di Instagram, a corredo di uno scatto che la ritrae di spalle su una spiaggia delle Filippine: “Il tempo è un’emozione che si può vivere in lungo o in largo.