Ilrestodelcarlino.it - Grinta Sasso Marconi. Ma poi spreca troppo

Prato 00: Fantoni (dal 59’ Gariti); Limberti, Conson, Galliani, Girgi; Remedi (dall’80’ Magazzù), Mazza (dal 59’ Alessio Rossi), Di Stefano; Cozzari; Pereira Lopes (dal 31’ Barbuti), Robi (dal 59’ Azizi). All. Mariotti.: Celeste; Mambelli, Cudini (dal 30’ Montanaro), Tarozzi, Barattini; Armaroli, Bonfiglioli, Geroni (dall’80’ Galassi), Pampaloni; Balleello; Michael (dal 65’ Bonfiglioli), Mancini (dal 57’ Baietti). All. Maini. Arbitro: Liberato Maione di Ercolano. Note: ammoniti Cozzari, Balleello, Michael, Galliani, Mambelli, Montanaro e Conson. Ilconvince, ma non vince a Prato. Risultato comunque positivo per la truppa di mister Paolo Maini (Ivan Pedrelli squalificato) al termine del match. Al Lungobisenzio, la sfida termina senza vincitori né vinti.