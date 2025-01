Zonawrestling.net - Giulia, talento e classe in prima linea

Per questo nostro appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT, voglio parlarvi dell’attuale NXT Women’s Champion, la 30enne nativa nipponica ma con chiare origini italiane Eimi Matsudo che tutti noi conosciamo come. La sua carriera è di sette anni nel mondo del pro wrestling, ha lottato dal 2017 al 2023 soprattutto in Giappone, poi nel 2024 ha firmato con la WWE e dal mese di Settembre ha debuttato nella federazione. Un successo dopo l’altro sul ring per arrivare a inizio Gennaio di quest’anno dove nel primo show annuale, NXT New Year’s Evil 2025, ha sconfitto Roxanne Perez diventando così la nuova campionessa femminile del brand. La sua strada era intavolata fin da subito per il successo e la conquista del titolo è solo il primo passo per una sua veloce ascesa verso il main roster.