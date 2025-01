Gamberorosso.it - È morto Giorgio Trombetta, il re del caffè di Roma conosciuto in tutto il mondo

Leggi su Gamberorosso.it

dice addio a, l’imprenditore visionario che per decenni è stato il simbolo delnella Capitale. Scomparso pochi giorni fa all’età di 92 anni,ha saputo trasformare l’eredità di famiglia in una storia di successo che ha unito tradizione e modernità, diventando un punto di riferimento per il settore alimentare italiano e internazionale. La storia del marchioaffonda le sue radici nel 1890, quando il nonno Vittorio aprì una torrefazione a, in via Marsala, accanto alla stazione Termini. Una posizione strategica che rendeva ilnon solo un momento di gusto ma anche un simbolico "benvenuto" per chi arrivava in città, oltre a un rito irrinunciabile per ini stessi.La piccola industria delA partire dagli anni Sessanta,ha portato l’azienda verso l’innovazione investendo in nuove tecnologie.