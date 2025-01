Amica.it - Come abbinare i pantaloni a palazzo e sembrare più alta

Vita, una gamba ampia che si estende dritta o leggermente svasata dal fianco fino all’orlo ed eleganza da vendere: isono gli unici a stare bene a tutti, regalando qualche centimetro in più. Nati negli Anni 30 e resi popolari da icone di stileKatharine Hepburn e Marlene Dietrich, furono inizialmente una scelta rivoluzionaria per le donne che cercavano alternative comode e pratiche alle gonne e agli abiti tradizionali. Ma oggi, nel 2025,si abbinano i? Le opzioni sono svariate, tante quanto le occasioni d’utilizzo. Abbinati secondo le scarpe indossate sotto, oppure lasciandosi ispirare dal top, ecco 5 idee look da replicare per valorizzare la silhouette, creando l’illusione di gambe più lunghe e una figura più equilibrata.