Chieti fa il colpaccio È il secondo ko di fila

1 (4-1-3-2): Munari; Morganti, Imbriola, Vecchio, Fabbri; Gambini (44’ st Carano); Costanzi (8’ st Caprari ), Baldini, Cotugno (37’ st Fossi); Braconi, Nanapere. All. Giuliodori.(3-5-2): Servalli; Salto, Di Filippo, Della Quercia; Guerriero, Donsah, Casciano (26’ st Cordova), Forgione(41’ st Di Paolantonio), Toure (26’ st Oddo); Vuthaj, Ceccarelli (1’ st Grandis). All. Amaolo. Arbitro: Scarpati di Formia. Rete: 27’ pt Della Quercia. Note – Espulso al 33’ st Fabbri per doppia ammonizione. Ammoniti Fabbri, Imbriola, Salto, Nanapere, Forgione, Oddo. Seconda sconfitta consecutiva per il Castelfidardo. E sempre contro una squadra abruzzese. Stavolta casalinga, di misura, quasi beffarda. Visto che oltre il ko, il Castelfidardo finisce ancora una volta in dieci: stavolta il rosso viene sventolato a capitan Fabbri, per doppia ammonizione, dopo una decisione discutibile del direttore di gara con tanto di proteste.