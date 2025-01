Digital-news.it - Casa contro Casa: in primavera il nuovo format immobiliare su TV8 con Fabrizio Zampetti

Leggi su Digital-news.it

TV8 si prepara a sorprendere il pubblico con una nuova e coinvolgente produzione originale: “”. Il programma, ideato da Banijay Italia, debutterà nella prossimanella fascia preserale, arricchendo il palinsesto del canale con uninnovativo e dedicato al mondo.Alla guida del programma ci sarà, un nome di spicco nel settore del real estate di lusso, noto per la sua esperienza e competenza nel campo. “” porterà i telespettatori in un viaggio attraverso alcune delle più affascinanti località italiane, dovemetterà a disposizione la sua visione unica per aiutare i clienti a trovare laideale.Ilprevede una competizione tra tre agenti immobiliari, ognuno dei quali presenterà una proposta abitativa diversa, cercando di conquistare il favore del cliente.