Bimba di 4 anni cade dal secondo piano di un palazzo: si rialza illesa e chiede della mamma

Corigliano-Rossano – Una bambina di appena 4è precipitata daldi unnella città calabrese, rimanendo incredibilmenteuna prima ricostruzione, la piccola si sarebbe arrampicata a una finestrasua abitazione,ndo accidentalmente.Leggi anche: Bali,dal balcone dell’hotel: morta la DJ e moCourtney MillsDopo la caduta si è recata in un negozioNonostante la caduta dal, la bambina si sarebbe subitota e avrebbe raggiunto un negozio nelle vicinanze,ndomadre. Sarebbero stati i titolari dell’esercizio commerciale ad avvisare la donna, che non si era accorta di nulla.Accertamenti in ospedale e indagini in corsoLa piccola, che ha riportato solo graffi ed escoriazioni, è stata trasportata in ospedale per i necessari accertamenti.