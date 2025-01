Inter-news.it - Sticchi Damiani: «Non vogliamo cedere i big. Salvezza? Un’anomalia!»

Saverioha parlato prima del fischio d’inizio di Lecce-Inter, match che si disputerà alle ore 18 allo Stadio Via del Mare. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Saveriosi è così espresso alle frequenze di DAZN nel pre-partita di Lecce-Inter: «Sui nomi in entrata non è ancora il caso di sbilanciarsi, in assenza dell’ufficialità. Ci sono varie situazioni in corso per completare un organico che merita solo qualche ritocco. Per quanto riguarda il tema in uscita (Dorgu, ndr.), stiamo facendo una nostra resistenza perché abbiamo interesse a trattenere i giocatori importanti. Per ora, la nostra idea è quella di noni big. Per quanto concerne Giampaolo, c’è tanta fiducia da parte nostra. Stiamo vedendo risultati concreti in termini di prestazioni e di risultati.