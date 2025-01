Laprimapagina.it - Sicurezza nei Locali: il Governo Meloni promuove linee guida per una movida più sicura

Ilpunta a rendere più sicuri bar, discoteche eattraverso nuove misure preventive, introdotte nel decreto del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’obiettivo è migliorare la, prevenire reati e garantire una maggiore tranquillità per gestori e avventori.Le novità, spiega il Viminale, non sono obbligatorie, ma saranno applicate attraverso accordi tra le autorità e le organizzazioni di settore, dopo il confronto con Regioni e Comuni.Le Misure Principali:Responsabile della: Ogni locale dovrà designare un referente che fungerà da punto di contatto con le forze dell’ordine.Videosorveglianza e Illuminazione: A carico dei gestori, sarà richiesta l’installazione di telecamere e il miglioramento dell’illuminazione nelle aree interne ed esterne.Codice di Condotta per i Clienti: Un regolamento visibile che invita gli avventori a comportarsi responsabilmente.